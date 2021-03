Volkswagen punta su elettrico e guida autonoma di livello 4

Milano, 16 mar. (askanews) – Volkswagen esce rafforzata da un 2020 difficile che ha visto l’utile operativo praticamente dimezzarsi a 10,6 miliardi di euro (-45%) e punta ad accelerare sulla nuova mobilità con l’obiettivo di raddoppiare le vendite di auto elettriche nel 2021 a quota un milione e di sviluppare in casa il software per i veicoli connessi e la guida autonoma. “La mobilità elettrica ha vinto”, ha detto il Ceo Herbert Diess, durante la conferenza stampa annuale.

“Siamo fiduciosi che in seguito a questa transizione, Volkswagen sarà un’azienda ancora più forte, con quote di mercato più alte rispetto a oggi. La vendita di veicoli con motore termico (ICE) finanzierà ampiamente la transizione che aprirà nuove opportunità di business per noi. Nel 2021 ci riprenderemo dal Covid e accelereremo il cambiamento in corso”, ha aggiunto Diess.

Nel 2030 il 60% delle vendite Volkswagen sarà rappresentato da auto elettriche e nel 2035 il 40% delle auto sarà a guida autonoma.

“Già oggi la maggior parte degli sviluppatori di software lavora nel settore della guida automatizzata. Come Tesla, stanno adottando un approccio evolutivo: la guida automatizzata per le auto private. Partendo dagli odierni sistemi di assistenza alla guida, come il travel assist di Volkswagen, svilupperemo funzioni di guida automatizzata fino al Livello 4”.

Hardware, software, ricariche, batterie e servizi saranno i pilastri della crescita futura del gruppo il Ceo Diess, che ha fissato nel 2024 il debutto del sistema operativo Volkswagen e nel 2025 l’arrivo della guida autonoma di livello 4.