Milano, 22 mar. (askanews) – In Islanda tutti sotto al vulcano in eruzione dopo 900 anni. Succede vicino alla capitale Reykjavik, a 40 km circa, dove da alcuni giorni fiumi di lava fuoriescono dal monte Fagradalsfjall.

Una eruzione secondo gli esperti che non mette in pericolo le persone, relativamente piccola e controllata ma comunque spettacolare. Centinaia di persone stanno affrontando l’ora e mezza di camminata per raggiungere la zona e guardare a distanza il vulcano in azione.