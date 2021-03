Biden chiede di vietare le armi d’assalto negli Usa

Milano, 23 mar. (askanews) – Il presidente Joe Biden ha chiesto di vietare le armi d’assalto, mentre esorta il Congresso ad agire sul controllo delle armi sulla scia della strage in Colorado. “Non ho bisogno di aspettare neppure un minuto, figuriamoci un’ora, per prendere misure di buon senso che salveranno vite in futuro e per esortare i miei colleghi alla Camera e al Senato ad agire”, ha detto Biden in un discorso dalla Casa Bianca.