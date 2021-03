“LOL” da Elio a Lillo: gara di comicità ma sono vietate le risate

Roma, 23 mar. (askanews) – E’ una irresistibile gara di comicità, dove però sono vietate le risate. Arriverà il primo aprile su Amazon Prime Video “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show che vede in gara non dei dilettanti ma dei veri assi del divertimento, da Elio a Caterina Guzzanti, da Lillo a Angelo Pintus, e Frank Matano, Katia Follesa, I Jackal’s Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna.

La sfida, quasi impossibile, era restare seri per sei ore consecutive provando contemporaneamente a far ridere gli avversari, con gag, travestimenti, numeri preparati o improvvisati. Tutti sorvegliati speciali da Fedez e Mara Maionchi, pronti a ammonirli o espellerli.

Dei suoi ex compagni di giuria Matano e Elio, per questo programma trasformato in Monna Lisa, Maionchi dice: “Come comici sono unici, io quando ho visto Elio uscire da.. Io devo dire che avevo una gioia, potevo ridere in assoluta libertà, e mi sono fatta delle risate incredibili”.