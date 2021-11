Videogame, con Riders Republic sport estremi e acrobazie da casa

Milano, 2 nov. (askanews) – Acrobazie folli dal divano di casa. Riders Republic è il nuovo gioco Ubisoft dedicato agli sport estremi in cui i giocatori potranno lanciarsi in discipline come lo snowboard, il freeride e il downhill, con la benedizione di una atleta come Michela Moioli, medaglia d’oro di snowboard cross a PyeongChang 2018, coinvolta nel lancio del nuovo titolo.

Il gioco è anche un viaggio alla scoperta di luoghi mozzafiato visto che è ambientato in alcuni dei parchi naturali più rinomati degli Stati Uniti come il Bryce Canyon, Yosemite Valley e Mammoth Mountain, esplorabili in bici, snowboard, sci o tuta alare.

Riders Republic è disponibile in tutto il mondo ed è giocabile su Xbox Series X S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e per Windows PC su Store Epic Games, Ubisoft Store e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.