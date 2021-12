Videogame, l’attesa è finita: arriva “Halo Infinite”

Milano, 6 dic. (askanews) – L’attesa è finita: esce “Halo infinite” ultimo episodio della saga che nel 2021 compie 20 anni e ha segnato il destino della Xbox di Microsoft, trainandone le vendite e decretandone il successo fin dal primo capitolo.

Un gioco atteso da tempo che arriva a sei anni dall’ultimo “Halo: Guardians”.

Per celebrare l’anniversario del grande classico sparatutto in prima persona sviluppato da 343 Industries è stata rilasciata in anteprima anche una versione beta gratuita a cui in meno di 3 settimane hanno giocato 100mila persone.

Il nuovo capitolo è un punto di svolta che segna il futuro della saga, a partire dall’approccio al gioco meno lineare e più vicino all’open world.