Videogame, Super Mario gioca a strike in “Battle League Football”

Milano, 15 giu. (askanews) – “Mario Strikers: Battle League Football” è il nuovo capitolo della serie Mario Strikers, che fa il suo ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15 anni.

In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere.

In ogni partita possono giocare fino a otto persone sulla stessa console mentre il gioco online comprenderà la modalità Club Striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale.