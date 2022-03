Videogame, tutto quello che c’è da sapere su “Hogwarts legacy”

Milano, 18 mar. (askanews) – Diventare una studentessa o uno studente di Hogwarts, studiare pozioni e arti oscure, scoprire misteriosi segreti che mettono in pericolo il mondo magico. Sembra la trama di Harry Potter ma non lo è, anche se è proprio il mondo inventato dalla scrittrice J.K. Rowling il protagonista del nuovo videogame “Hogwarts Legacy”. I primi minuti di gameplay fanno capire meglio l’ambientazione e la modalità del gioco di ruolo d’azione open world in uscita nell’inverno 2022 (pubblicato da Warner Bros.

Games e sviluppato.

Siamo nella celebre scuola di magia, ma nel 1800, quindi nello stesso mondo delle avventure di Harry, Hermione e Ron ma secoli prima.

Il giocatore veste panni di uno studente del quinto anno, completamente personalizzabile, con la capacità di dominare un’antica magia: dovrà scoprire cosa c’è dietro il ritorno di questa antica arte magica dimenticata.