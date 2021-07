Videogiochi: 2,1 mld mercato 2020, nasce primo programma 4.0 italiano per startup (2)

(Adnkronos) – "Con questa esperienza ci aspettiamo di consolidare la nostra presenza a livello europeo in ambiti caratterizzati da elevati tassi di sviluppo, consolidando dunque la mission di Ogr come hub per l'accelerazione e l'innovazione d'impresa al servizio del Paese" spiega Lapucci.

Il manager evidenzia ancora che "il percorso, che si aggiunge agli altri sette programmi di innovazione già attivi presso Ogr Tech, rafforza ulteriormente la partnership con Microsoft e con la torinese 34BigThings, con l'obiettivo di valorizzare e attrarre talenti in città, coltivandone la cultura imprenditoriale e creando collaborazioni con altri attori di rilievo a livello globale".

La call del programma è aperta a startup e idee di sviluppo in tutta Europa, sia ambito entertainment che serious gaming, ed i candidati selezionati verranno affiancati con un percorso di mentorship e avranno a disposizione gli strumenti e le risorse necessarie per lo sviluppo del proprio business o delle relative idee creative.

Le candidature sono state appena aperte e ed la 'raccolta' andrà avanti fino al 20 settembre attraverso il sito ufficiale di Quickload powered by Ogr Torino. A scegliere le migliori idee innovative sarà una commissione internazionale, composta da esperti nominati da OgrTorino, 34BigThings e Microsoft, che selezionerà le startup che prenderanno parte al programma ma bisognerà attendere fino a novembre per sapere ufficialmente chi é stato selezionato a partecipare.