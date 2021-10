Videogiochi, da Unidata e Avm nuova connettività in fibra ottica

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Nuova soluzione di connettività in fibra ottica totalmente dedicata al mercato del gaming. Unidata e Avm Italia hanno messo a punto la nuova offerta 'Gigafiber for Gamers' che per la prima volta in Italia offre una soluzione di connettività in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) fino a 2,5 Gbps ideata e sviluppata in funzione delle specifiche esigenze dei gamers, un mercato crescente in termini numerici e che richiede una connessione di qualità senza lag e alla massima velocità disponibile.

La soluzione, per caratteristiche strutturali e dotazione tecnologica, rappresenta la scelta ottimale per chi cerca un’immersione a 360° nel mondo delle consolle e del gaming online. La nuova soluzione prevede appunto una connessione in fibra ottica Ftth con velocità di picco fino a 2.5gbit/s in download che include telefonia VoIP e Wi-Fi 6 di ultima generazione grazie al Router Fritz!Box 5530, ultimo prodotto dell'azienda tedesca pensato per le connessioni in Fibra, con Ip pubblico statico sono solo alcune delle feature tecniche che rendono l’offerta perfetta per il gaming.

"La fiducia di cui siamo riusciti a godere negli anni poggia in gran parte sulla grande esperienza e solida competenza tecnica che ci caratterizza e contraddistingue" afferma Renato Brunetti, Presidente di Unidata. "La scelta di realizzare insieme agli amici di Avm un’offerta dedicata a un target esigente ed esperto come quello dei gamer è in linea con questa nostra caratteristica e sono certo che sarà una scelta vincente" sottolinea il manager.

Gianni Garita, Country Manager Avm Italia, ricorda che "da quasi vent’anni la partnership Avm e Unidata vede le due aziende collaborare per essere protagoniste degli sviluppi e dell’evoluzione del mercato della connettività sia in ambito business, sia residenziale". "Oltre all’ambito B2B, sempre al fianco di Unidata, nel corso degli anni abbiamo affrontato con entusiasmo la crescita del comparto consumer. Oggi dunque, – aggiunge Garita- questa nuova soluzione che abbiamo appositamente studiato per il mondo dei gamer, conferma e consolida il valore di un partner strategico come Unidata che consente ad Avm di poter garantire una customer experience ottimale basata sull’ampia offerta di dispositivi e soluzioni Fritz!”.

Punto di forza dell’offerta, frutto della partnership Unidata-Avm Italia, è la riduzione al minimo della latenza grazie alla prioritizzazione nel traffico dati. Asset importante soprattutto quando sono presenti contemporaneamente in rete numerosi device.