Videogiochi, Sony colloca a Firenze la statua di Aloy

Roma, 18 feb. (askanews) – Sony Interactive Entertainment Italia dà il benvenuto al videogioco Horizon Forbidden West, nuovo capitolo della saga di Aloy con una suggestiva e innovativa installazione nel complesso delle Murate di Firenze. Siamo a due passi dal centro storico e quella della grande statua dell’eroina è una presenza che va ben oltre il semplice impatto visivo.

La statua di Aloy è anche un richiamo a tutte le donne del passato che hanno condiviso i suoi valori, il suo senso dell’umorismo e il suo coraggio, contribuendo ad accrescere il patrimonio culturale e sociale del nostro Paese, pur non essendo sempre state celebrate nell ambito della toponomastica.

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Firenze, Federico Gianassi: “Playstation ha scelto in occasione del lancio internazionale di questo nuovo gioco la città di Firenze”, “credo che questo connubio tra un settore importante dell economia, quello dei videogiochi, e le sfide nuove per la promozione delle figure femminili e il contrasto e alle discriminazioni di genere possano trovare in questa bella iniziativa nella città di Firenze il palcoscenico più adeguato”.

Infatti solo il 5 per cento delle strade italiane è dedicato a donne. Anche per questo l iniziativa di Sony Interactive Entertainment Italia apre un canale di comunicazione preferenziale con le giovani generazioni.

Aloy vive in un mondo in cui le differenze di genere non esistono, anzi sono superate, un modello stimolante per un mondo inclusivo. Per incoraggiare questa nuova prospettiva culturale, Sony Entertainment Italia ha deciso di sostenere una scuola, la Event Horizon School of Digital Art, con 40 corsi di formazione per i futuri professionisti dell’industria del videogioco.

E questo anche grazie al contributo della community che parteciperà semplicemente giocando, dal 18 febbraio all’8 marzo.