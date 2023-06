Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno fornito qualche consiglio a Diletta Leotta, che presto sarà madre per la prima volta.

Vieri e Caracciolo: i consigli a Diletta Leotta

Cristian Vieri e Costanza Caracciolo, genitori delle piccole Stella e Isabel, hanno partecipato al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. La conduttrice infatti tra un paio di mesi diventerà mamma della sua prima figlia, e adesso è al timone del podcast in cui volti noti del mondo dello spettacolo le forniscono consiglio. segreti sul mondo della genitorialità. “La cosa più bella e la cosa più brutta che mi capiterà?”, ha chiesto la Leotta, a cui Costanza Caracciolo ha risposto: “Non dormirai più. La puericultrice va via e la notte devi svegliarti tu, anche se gli scappa la pipì. La notte lineare e meravigliosa te la dimenticherai”. Per quanto riguarda la cosa migliore accaduto dopo la gravidanza, Costanza Caracciolo ha affermato di aver compreso di avere finalmente la certezza di aver incontrato l’amore più importante della propria vita con la nascita delle figlie.

Diletta Leotta ha anche ammesso di non sentire ancora pienamente il peso della maternità e a tal proposito la Caracciolo l’ha incoraggiata affermando: “Non ti sentire strana se non senti la maternità. Ti ricordo che c’è anche il baby blues. Una forma di depressione che ti viene quando partorisci. Fai una cosa meravigliosa, ma impegnativa. Con questo esserino piccolo vieni travolto dalle ansie e dalle paure. Ti fai tantissime domande. A volte viene, a volte no, ma poi passa. Tante volte mi hanno fatto sentire più gli altri una m***a di quanto non mi ci sentissi io”, ha ammesso.