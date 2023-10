Viesse Auto - Pioniera negli investimenti sulla Formazione per affrontare le sfide del recruiting

(Adnkronos) – Milano, 06 ottobre 2023 – Viesse Auto, storica concessionaria di auto milanese, che ha raggiunto standard elevati nel mercato del “second hand” italiano, oggi ha rivelato i propri piani innovativi per affrontare le crescenti sfide nel recruiting e superare la carenza di professionisti qualificati nel settore.

Marco Visaggi, il carismatico CEO dell’azienda, ha condiviso la sua visione strategica, sottolineando l'importanza di investire intensamente nella formazione e nello sviluppo dei talenti emergenti.

Visaggi ha identificato un bisogno urgente di evolvere l’approccio al mercato del lavoro, in un’epoca in cui la tecnologia e l’innovazione guidano il cambiamento, è imperativo investire nei giovani talenti, fornendo loro le competenze e opportunità per crescere rapidamente all'interno dell’organizzazione.

Viesse Auto è orgogliosa di essere all'avanguardia nell'adozione di tecnologie avanzate e prassi innovative per migliorare non solo l'esperienza dei clienti, ma anche quella dei suoi dipendenti. L'azienda è profondamente impegnata a sviluppare un ambiente lavorativo inclusivo e dinamico, dove i giovani professionisti siano valorizzati e sostenuti per assumere ruoli di leadership.

Visaggi desidera che i dipendenti crescano con l’Azienda. La storia di Davide Mafessoni è un esempio lampante di investimento nella formazione per la crescita delle figure interne, Mafessoni, che ha praticamente iniziato la sua carriera presso Viesse Auto, è ora il Direttore Vendite, guidando la squadra dei venditori verso nuovi obiettivi di eccellenza contribuendo, a sua volta,alla formazione delle nuove risorse.I giovani, in generale nelle varie aree di competenza aziendale, grazie alla formazione dimostrano di poter velocemente svolgere attività di responsabilità, mostrando capacità organizzative e predisposizione a lavorare senza alcun timore reverenziale verso il custumer e i vari partner aziendali.

Un impegno rinforzato per la formazione nel settore Automotive, in questo contesto veloce e sempre in evoluzione, Viesse Auto riconosce come la formazione continua sia un pilastro fondamentale per mantenere la leadership e l'eccellenza operativa. Il settore è in continua evoluzione, con nuove tecnologie, come la guida autonoma e i veicoli elettrici, che stanno trasformando radicalmente l’intera industria.

Per Visaggi la formazione non è solo un investimento nei dipendenti, ma è fondamentale per garantire che siamo sempre in prima linea nell’innovazione e in grado di offrire soluzioni all’avanguardia per i clienti.

Il focus di Viesse Auto sulla formazione è quindi parte integrante della propria missione di affrontare le difficoltà legate al recruiting. L'azienda è determinata a colmare il divario delle competenze, offrendo programmi di formazione su misura e opportunità di crescita rapida, con l’obiettivo di preparare la prossima generazione di leader del settore auto.

L’evoluzione del Mercato richiede una forza lavoro preparata e Visaggi sottolinea come l'adattamento rapido alle tendenze emergenti e la capacità di anticipare le esigenze future del mercato siano fondamentali. L’attenzione alla formazione consente a Viesse Auto di assicurarsi che ogni membro del Team sia “equipaggiato” con le competenze necessarie per navigare con successo nel paesaggio dinamico del settore automotive.

