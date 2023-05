Vieste, bimba di 6 anni morta soffocata da una mozzarella

Aurora, una bimba di 6 anni di Vieste, in provincia di Foggia, è morta soffocata a causa di una mozzarella.

“Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età”

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che sui social ha espresso il proprio cordoglio. “Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento”, ha scritto il sindaco.

“Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”, ha concluso Nobiletti.

Non sono rari i casi di bambini che muoiono soffocati dal cibo

Purtroppo, non sono così rari i casi di bambini che muoiono soffocati mentre mangiano. Lunedì 13 marzo 2023, un bimbo di 5 anni è morto dopo tre giorni di agonia a causa di un pezzo di pane a Vermezzo con Zelo, vicino a Milano. 10 giorni prima, una bambina di soli 8 mesi di Monza è morta dopo quasi una settimana passata in terapia intensiva per un boccone che le era andato di traverso e le aveva provocato una crisi respiratoria.

