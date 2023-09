Vietnam: 30 morti in incendio in condominio di Hanoi, bambini tra le vittime

Hanoi, 13 set. (Adnkronos) – Almeno 30 persone, tra le quali vi sarebbero anche bambini, sono rimaste uccise in un incendio scoppiato in un condominio nella capitale del Vietnam, Hanoi. Lo hanno riferito i media locali citando la polizia della città. Le fiamme sono divampate durante la notte in un edificio di nove piani, che ospita circa 150 residenti, secondo la Vietnam News Agency (Vna), che ha affermato che l'incendio è stato spento attorno alle 2 del mattino. La polizia ha riferito che sono ancora in corso le indagini sulle cause dell'incendio.