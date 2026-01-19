Vietnam, l'omaggio a Ho Chi Minh al congresso del Partito comunista

Hanoi, 19 gen. (askanews) – I principali dirigenti del Vietnam, tra cui il segretario generale del Partito comunista To Lam e il presidente Luong Cuong, rendono omaggio al mausoleo di Ho Chi Minh ad Hanoi, in apertura del congresso quinquennale del Partito comunista vietnamita. Il congresso, iniziato lunedì, riunisce oltre 1.500 delegati e segna una fase chiave per il consolidamento del potere di To Lam, a meno di due anni dalla sua nomina alla guida del partito.

Il congresso si svolge in un momento chiave per il Paese, Stato autoritario di circa 100 milioni di abitanti e polo economico regionale in crescita, con un’espansione dell’8 per cento nel 2025. Alla guida del partito da 17 mesi, To Lam ha promosso una campagna anticorruzione, ridotto la burocrazia e accelerato gli investimenti infrastrutturali. Secondo fonti interne, To Lam dovrebbe essere confermato alla guida del partito al termine del congresso, in programma fino a domenica, e punta anche alla presidenza del Paese, con un assetto di potere ispirato al modello cinese.