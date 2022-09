Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata

Milano, 21 set. (askanews) – “ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell ospedalità Privata”.

A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell’ospedalità privata, in un confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.

“Noi vogliamo semplicemente – ha continuato Vietti – quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di cura”.

“Per questo – ha aggiunto Vietti – è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti”. Al dibattito dell’Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.