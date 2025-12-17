Vietti, siglato importante protocollo d'intesa tra Anfir e Cnel

Roma, 17 dic. (askanews) – “Oggi si apre una nuova fase di collaborazione tra ANFIR e CNEL, uniti nell’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale e l’inclusione economica. È un passo fondamentale per rafforzare il ruolo delle finanziarie regionali, supportando le imprese e le comunità locali attraverso sinergie concrete e strategie innovative. La nostra missione è chiara: trasformare le risorse pubbliche in opportunità reali per il territorio e per il futuro del nostro Paese.

Ringrazio il Presidente del CNEL Renato Brunetta per la fattiva collaborazione che ha portato a questo risultato”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente ANFIR, a margine dell’Assemblea Nazionale, durante i cui lavori è stato siglato un protocollo d’intesa tra il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e l’ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) che sancisce l’inizio di una collaborazione strategica volta a promuovere e ottimizzare le rispettive azioni nel campo dello sviluppo territoriale, dell’inclusione economica e dell’educazione finanziaria.

A conclusione dell’Assemblea ANFIR è stato anche presentato l’Osservatorio ANFIR, Innovazione e mercati, a cura del responsabile del Comitato scientifico ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Roberto Baldassari e illustrato il progetto ANFIR sulla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale a cura di Cecilia Moretti di Gepafin. Presenti, tra gli altri, oltre a Renato Brunetta, Presidente del CNEL, Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio, Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio e Tommaso Bori, Coordinatore della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.