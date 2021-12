Vigevano, professore salva studentessa: “Fissava il vuoto, voleva buttarsi dalla finestra”

Dopo aver preso un brutto voto in un'interrogazione, la studentessa è sparita. Fondamentale l'intervento del docente, che le ha salvato la vita.

In una scuola di Vigevano un professore ha salvato una studentessa che pare stesse per buttarsi dalla finestra dopo aver preso un brutto voto in un’interrogazione. La giovane si è allontanata, ma l’intervento del docente è stato fondamentale. È stato lui ad averle salvato la vita.

Vigevano, professore salva una studentessa

Il professore è diventato un vero eroe: è successo a Vigevano, nel Pavese, dove un insegnante dell’istituto tecnico industriale Caramuel ha salvato una studentessa di 16 anni, che voleva buttarsi dalla finestra. L’arrivo del professore e il suo intervento l’hanno salvata.

LEGGI ANCHE: Maestra precaria assunta per errore a 69 anni e subito licenziata per limiti di età

Era la prima ora di lezione quando la ragazza, durante l’interrogazione di matematica, ha chiesto di recarsi ai servizi.

Tuttavia, dopo un po’ di minuti, i compagni e la docente hanno iniziato a preoccuparsi non vedendola tornare. In bagno non c’era, la 16enne si era allontanata. Compagni, insegnante e collaboratori scolastici si sono messi alla ricerca dell’alunna. Tra loro c’era anche il professore che poi l’ha salvata.

L’allarme è stato lanciato da uno studente, il quale ha notato la compagna “sulla finestra al secondo piano”.

Il professore l’ha raggiunta e, con fare tranquillo e garbato, ha iniziato a parlare con lei e ha cercato di rassicurarla. La giovane era molto agitata per l’interrogazione di matematica andata male, ma il docente con una scusa l’ha distratta, poi l’ha afferrata per un braccio e l’ha portata con sé, evitando il peggio.

Vigevano, professore salva una studentessa: i soccorsi

Dopo l’intervento fondamentale del professore, i soccorsi sono arrivati a scuola.

Il personale sanitario ha visitato la ragazza, che in via precauzionale è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.

Presso l’istituto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale.

Vigevano, professore salva una studentessa: le sue parole

Intervistato dal Corriere della Sera, il docente ha parlato dell’accaduto. Quando ha raggiunto la studentessa al secondo piano, lei “stava fissando il vuoto in piedi sul banco”.

“Conosco quella ragazza, è anche una mia alunna”, ha fatto sapere il professore, che una volta arrivato affianco alla studentessa ha cercato di distrarla. “Mi manda la tua insegnante: ha detto che vuole cambiarti il voto. Vieni, andiamo insieme”, le ha detto.

Commentando il suo gesto eroico, l’insegnate ha tenuto a precisare: “Non so se il mio intervento ha davvero salvato una vita, forse non sarebbe successo niente di brutto, e quella studentessa sarebbe rientrata in classe da sola”.