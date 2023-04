Vigevano (PV), 28enne ucciso a botte: sospetto di delitto familiare

Ucciso a botte nella serata di ieri, giovedì 20 aprile 2023, un giovane di 28 anni residente a Vigevano (Pavia). C’è il forte sospetto che il delitto sia stato maturato in ambito familiare e, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per la ricostruire esatta della dinamica, è stato già disposto il fermo per un uomo, il fratello della fidanzata della vittima.

Massacrato di botte e ucciso

La giovane vittima era residente in via Piave, nei pressi del centro cittadino di Vigevano. Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Provincia Pavese, l’uomo per cui è stato disposto il fermo da parte delle forze dell’ordine sarebbe appunto il fratello (35enne) della fidanzata della vittima: stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe trattato di un omicidio derivante da una lite degenerata. Restano tuttavia ignoti i motivi alla base di un gesto tanto estremo.

La fuga dell’uomo dopo l’accaduto

Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali riguardo la colpevolezza del cognato della vittima, sembra che il 35enne abbia tentato la fuga per sottrarsi alle autorità che lo stavano cercando. Nascostosi in una cantina del centro storico di Vigevano, il tentativo di fuga è fallito sul nascere poiché l’uomo è stato presto rintracciato dagli agenti del locale commissariato.