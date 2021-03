Il giovane ha urtato lo specchietto retrovisore di una Mercedes, è stato sbalzato dal sellino ed è stato investito dal furgone.

A bordo del suo scooter aveva deciso di superare la Mercedes che lo precedeva: purtroppo non solo stava correndo, ma ha anche urtato lo specchietto della vettura, perdendo l’equilibrio e cadendo sull’asfalto. Il furgone che in quel momento l’ha travolto non poteva evitarlo.

L’incidente si è verificato ieri, domenica 28 marzo 2021, lungo la circonvallazione di Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo che ha perso la vita sul colpon aveva solo 24 anni, si chiamava Ahmed Amine Chhaiti, era di origine marocchina e viveva a Vigevano.

LEGGI ANCHE>> Motociclista muore in incidente a Trento, nel 2006 perse la moglie dopo il parto.

Incidente a Vigevano: perde la vita un ragazzo di 24 anni travolto da un furgone

Quando sul posto è accorso il 118, per il 24enne non c’era nulla da fare. Era morto sul colpo. A quanto sembra il ragazzo viaggiava da Mortara lungo la provinciale 494 in direzione di Ponte sul Ticino. É lì che ha deciso di fare il sorpasso che gli è costato la vita, purtroppo. L’impatto è stato, infatti, fortissimo. Inutili i tentativi di rianimazione. Da alcuni testimoni arriva la precisazione che il 24enne stesse superando viaggiando però ad alta velocità.

Certamente, per arrivare a fare chiarezza sull’accaduto, la Procura di Pavia sta indagando sul drammatico incidente.

Altro incidente si era verificato mercoledì scorso a Cesano Boscone, alle porte di Milano, quando un altro motociclista di 51 anni è morto a seguito di uno schianto violento con un’auto. Anche lui come nel caso del 24enne è morto sul colpo perchè sembrerebbe che l’uomo con la sua moto abbia tentato di sorpassare la vettura. Nel cercare di fare ciò purtroppo si è scontrato con l’automobile che stava però viaggiando nel senso opposto di marcia.

LEGGI ANCHE>> Incidente a Cesano Boscone, donna travolta da autobus: è gravissima.