Covid-19, a Viggiù il vaccino funziona: la luce in fondo al tunnel

Le dichiarazioni del sindaco di Viggiù, Emanuela Quintiglio: "il vaccino funziona, i contagi sono crollati". Le misure di contenimento.

La luce in fondo al tunnel sembra vicina per Viggiù, piccolo comune in provincia di Varese. Il sindaco Emanuela Quintiglio ha parlato dell’efficacia del vaccino nella cittadina, che sta dando risultati egregi. Quintiglio ha affermato tramite alcune dichiarazioni rilasciate da Varese News: “Il vaccino funziona, i contagi sono crollati e i pochi positivi che ancora emergono sono in forma molto lieve”.

Il tutto si spiega con il fatto che le istituzioni locali hanno avviato un piano straordinario di vaccinazione in seguito all’emergere di alcune varianti da coronavirus, prima della loro diffusione nel resto del Varesotto e e della regione lombarda.

Il vaccino funziona a Viggiù

Il vaccino anti Covid-19 funziona nel piccolo comune di Viggiù, parola del sindaco Emanuela Quintiglio. In seguito all’emergere di varianti del virus, tra cui quella inglese, l’intera cittadinanza ha beneficiato di un’operazione di vaccinazione straordinaria.

E i risultati si sono visti. Da precisare come, in seguito all’apparizione delle varianti, l’intero comune ha avuto il passaggio in zona rossa, con tanto di misure di contenimento.

Le misure adottate nel comune

Avviato in primis uno screening di tutti i cittadini, con l’obiettivo di mettere in quarantena tutti gli individui colpiti dal coronavirus. In secondo luogo era stata messa in atto una massiccia campagna di vaccinazione che aveva interessato il 60% della cittadinanza viggiutese.

Seppur il completamento vaccinale non è ancora completo nel territorio, i primi risultati si sono visti. Quintiglio ha spiegato: “Oggi e domani saranno vaccinati con la seconda dose 1471 viggiutesi che avevano già ricevuto la prima dose quattro settimane fa” e poi ancora: “Si osserva già un riduzione dell’aggressività del virus e stia capendo quanto il vaccino sia davvero la via d’uscita dal tunnel per tutti quanti”.