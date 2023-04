Vigilanza Rai,Floridia: servizio pubblico strumento di democrazia

Roma, 4 apr. (askanews) – “Questa commissione ha un ruolo fondamentale e noi faremo in modo che il servizio pubblico per i cittadini della Rai possa mantenere sempre l’indipendenza, possa mantenere il pluralismo e possa essere quello strumento di democrazia necessario per la crescita culturale dei cittadini”. Lo ha detto Barbara Floridia, senatrice M5S, al termine della riunione della commissione di Vigilanza sulla Rai che l’ha eletta nuova presidente dell’organismo bicamerale.

“In qualità di capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato – ha aggiunto Floridia -, non appena tornerò oggi in Senato vedrò le procedure per rassegnare le mie dimissioni, com’è corretto che sia”.