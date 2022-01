Vigile del fuoco morto in un burrone, il risarcimento milionario per i figli arriva 42 anni dopo

Un vigile del fuoco è morto in servizio 42 anni fa in un incidente, e la famiglia ha ricevuto solo ora il risarcimento milionario.

Hanno aspettato ben 42 anni, ma alla fine sono riusciti ad avere giustizia.

Si parla dei 5 figli del capo dei Vigli del Fuoco di Palermo, morto nel lontano 1979. Alla progenie spetta un cospicuo di 1.350.000 euro.

Da dove deriva questa cifra? A distanza di tutto questo tempo è stato riconosciuto lo status di familiari di vittima del dovere e i relativi bonus previsti dalla normativa vigente ovvero 1.500 euro al mese per 15 anni a testa.

Risarcimento dopo 42 anni dalla morte del vigile del fuoco: l’incidente

L’ex capo squadra dei Vigili del Fuoco morì cadendo in un burrone, a causa di un guasto ai freni del mezzo sul quale viaggiava, dopo aver terminato un’operazione di soccorso. In seguito alla tragedia i figli chiesero al Ministero di riconoscergli lo status di familiari di vittima del dovere, ma la richiesta fu rigettata perché l’operazione di soccorso era formalmente giunta al terminata.

Risarcimento dopo 42 anni dalla morte del vigile del fuoco: il ricorso

I figli si sono sentiti in torto e hanno proseguito la loro lotta per vie legali. Dopo quasi mezzo secolo di attesa sono riusciti ad avere giustizia, come sottolineato dai legali delle vittime: