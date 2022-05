Vigile urbano di 62 anni morto per un malore davanti agli occhi della moglie

Ha un malore e si accascia immediatamente: è morto così Mario Sechi, unico Vigile urbano di Uri, in provincia di Sassari. Istituito il lutto cittadino.

Questa la fine di Mario Sechi, 62 anni, unico Vigile urbano di Uri, paesino in provincia di Sassari. La causa del decesso sarebbe un malore improvviso.

Il 62enne lascia una moglie e la figlia, oltre ad un grande vuoto nella comunità di Uri, nella quale è stato istituito il lutto cittadino per la morte di Mario.

Mario era amatissimo da tutta la comunità di Uri.

Sulla pagina Facebook del Comune è stato pubblicato un toccante messaggio di cordoglio:

«Ciao Mario, scriverti queste parole non è di certo facile, tanti impegni in programma e obiettivi da raggiungere assieme; solo qualche ora prima eri in mezzo a noi come tutte le mattine nel nostro Comune, fiero di indossare la tua uniforme nel tuo paese. Per tanti anni hai servito il tuo paese e questo non lo scorderemo, una delle tue ultime azioni è stato un gesto semplice che dimostra tanto, l’acquisto di un parasole per la nuova auto di servizio, mai avremo potuto immaginare la tua dipartita. Per la giornata di domani sarà proclamato il lutto cittadino. Il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, il segretario comunale e tutti i dipendenti dell’ente si stringono al dolore della famiglia alla quale esprimiamo la nostra vicinanza. Ciao Mario, mancherai a tutti noi».