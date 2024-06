Vigna: e-building Ferrari è dimostrazione innovazione sostenibile

Milano, 21 giu. (askanews) - L'ebuilding "dimostra come si può fare innovazione in modo sostenibile e come, per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati di neutralità carbonica nel 2030 c'era bisogno di un building che fosse più efficiente. E dimostra anche che per indirizzare la strategia di pr...

Milano, 21 giu. (askanews) – L’ebuilding “dimostra come si può fare innovazione in modo sostenibile e come, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati di neutralità carbonica nel 2030 c’era bisogno di un building che fosse più efficiente. E dimostra anche che per indirizzare la strategia di prodotto, diverse Ferrari per diversi ferraristi, c’è bisogno di un building che ci permette di produrre anche auto elettriche”. Lo ha detto il Ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, a margine dell’inaugurazione dell’e-building a Maranello. L’investimento è stato di “circa 200 milioni di euro, l’abbiamo fatto in 2 anni e sono molto contento e orgoglioso di quello che hanno fatto i colleghi in così poco tempo considerando che mancavano ferro acciaio e quant’altro”, ha concluso.