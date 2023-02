Vignali: Turismo radici per riscoprire cultura e luoghi in Italia

Vignali: Turismo radici per riscoprire cultura e luoghi in Italia

Vignali: Turismo radici per riscoprire cultura e luoghi in Italia

Roma, 15 feb. (askanews) – “Con la giornata di oggi abbiamo lanciato definitivamente il progetto del Turismo delle radici un’iniziativa molto importante, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vuole coinvolgere gli italiani all’estero e soprattutto gli italodiscendenti all’estero nella riscoperta dei luoghi delle radici, dell’Italia. Non si tratta solo di fare turismo in Italia per gli oltre 80 milioni di italodiscendenti ma anche di venire regolarmente, di scoprire cultura, enogastronomia, territori, artigianato, tutto quello che questo bellissimo Paese ha da offrire.

Lo vogliamo fare con tante iniziative, con un’offerta turistica strutturata, preparata, organizzata e adeguata e con l’anno del Turismo delle radici il 2024 che rappresenterà il catalizzatore di tutti gli eventi”, ha detto Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie al termine dell’evento di presentazione del Progetto PNRR Turismo delle radici alla Farnesina.