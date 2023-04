Vignetta Fatto Quotidiano, il tweet di Giorgia Meloni con la sorella: "A testa alta, insieme"

Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano aveva pubblicato una vignetta sulla sorella del Presidente del Consiglio, Arianna Meloni, che era finita al centro delle polemiche. In queste ultime ore lo stesso premier ha dato una chiara “risposta” pubblicando sui social uno scatto nel quale appare con la sorella. Poche e incisive parole ci hanno raccontato quale sia il suo pensiero sulla vicenda.

Vignetta del Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni pubblica una foto con la sorella Arianna

Il messaggio postato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo complesso è breve, ma incisivo: “A testa alta, insieme, da sempre e per sempre”. Era stato invece molto più lungo ed esplicativo uno dei suoi precedenti post nel quale condannava senza se e senza ma la vignetta:

“Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico. E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi ‘buoni'”.

Foti (Fdi): “La vignetta del Fatto Quotidiano non fa ridere”

Non meno critico era stato l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti: “Il Fatto Quotidiano dimostra, ancora una volta, di avere problemi seri con la satira. La vignetta pubblicata oggi, squallida, volgare e sessista, non fa ridere e oltrepassa qualsiasi limite di decenza. In attesa di una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche – Pd, 5 Stelle e altri -, dei benpensanti e del mondo femminista, il direttore Travaglio assuma la responsabilità di quanto il suo giornale pubblica e chieda scusa. Al ministro Lollobrigida e ad Arianna Meloni rivolgo tutta la mia vicinanza”.