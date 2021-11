Vigolo (Acea): giovani innovatori sono benzina del futuro

Roma, 24 nov. (askanews) – “L’innovazione in Italia deve avere un ruolo sempre più efficace ed efficiente e contribuire in modo sempre più sinergico nello sviluppo. I giovani innovatori sono la benzina del futuro e quindi questo deve essere riconosciuto e promosso come fa l’Angi”. Lo ha sottolineato Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea, intervenuto a Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

“L’innovazione è uno dei pillar principali che Acea sviluppo per lo sviluppo del business e per lo sviluppo della qualità dei servizi”.