Villa della figlia di Putin imbrattata: bandiere dell’Ucraina sui muri

Villa della figlia di Putin imbrattata, ci sono bandiere dell’Ucraina su muri e cancelli. La dimora di Katerina Tikhonova, 35 anni e un patrimonio di miliardi di euro, si trova a Biarritz nel Sud della Francia.

La lussuosa villa francese è composta da ben otto camere da letto e tre bagni, appartiene a una delle figlie di Vladimir Putin. L’enorme edificio, di proprietà dell’ex marito Kirill Shamalov, è stato preso di mira dagli attivisti contro la guerra in Ucraina per la seconda volta in poche settimane.

Ci sono circa 10 bandiere dell’Ucraina che tappezzano la villa della figlia di Putin, dipinte sull’ingresso.

Sul web si parla di “Villa Special Operation” ma non è la prima volta che la proprietà viene presa di mira dagli attivisti, che tempo fa l’avevano occupata.

Circa una settimana fa un gruppo ha fatto irruzione nella villa di Biarritz, cambiando le serrature e invitando i rifugiati ucraini a trovare asilo lì. La Polizia ha arrestato uno degli attivisti, Pierre Afner, che aveva pubblicato sui social una sua foto nell’edificio chiamandolo “Villa Ukraine”.