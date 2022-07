Villa Pennisi in Musica 2022, tra concerti, masterclass e design

Acireale (Catania), 27 lug. (askanews) – Dal primo al 13 agosto ad Acireale torna “Villa Pennisi in Musica”, unico festival in Italia ed Europa che coniuga grande musica, architettura, design ed eco-sostenibilità. La città in provincia di Catania viene travolta un’ondata di musica e invasa da centinaia di giovani artisti e musicisti di livello internazionale che accorrono per seguire le masterclass e per esibirsi in concerto.

Giunto alla quattordicesima edizione, sotto la guida del direttore artistico David Romano, il festival ospiterà nomi eccellenti del panorama musicale internazionale come Beatrice Rana, Andrea Obiso, Leonardo Pierdomenico, Mario Montore, Alessio Pianelli, compositore in residenza che presenterà una nuova composizione in prima assoluta, il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, storica presenza del festival, il Duo Baldo – che coniuga virtuosismo, abile comicità fisica e satira musicale – e tanti altri.

Oltre al meglio della musica cameristica, la kermesse ospiterà la Summer School per musicisti, designer e architetti che collaboreranno insieme ai docenti alla costruzione di ReS (Resonant String shell), manufatto temporaneo in legno per la musica e lo spettacolo all’aperto, costruito durante i giorni del festival, arredato e illuminato, progetto vincitore del prestigioso Peter Lord Award 2015.

Il ricco cartellone degli eventi del festival, nato grazie alla generosità della famiglia Pennisi che mette a disposizione gli spazi della casa che fu del grande compositore Francesco Pennisi, è divisivo in due parti: la prima, dal primo al 7 agosto, si svolgerà nella Chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Stazzo e nella Basilica Collegiata di San Sebastiano ad Acireale.

La seconda parte del Festival si sposta nel meraviglioso giardino di Villa Pennisi, dall’8 al 13 agosto.

Confermata, anche quest’anno, la partnership strategica con Avos Project Scuola Internazionale di Musica, Cantine PrimaTerra, AIS Catania e, a queste si aggiunge, quella di Terme di Acireale SPA e il patrocinio del Comune di Acireale.