Un marocchino di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni duna ragazzina di 16 anni. La terribile aggressione è avvenuta a Villalba.

Villalba, violenza sessuale su una ragazzina: arrestato 25enne

Un marocchino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Tivoli con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di soli 16 anni. La terribile aggressione è avvenuta lo scorso agosto, in un parco pubblico della frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio. I due si conoscevano e avevano fatto amicizia, ma una sera si è consumata la terribile violenza.

Violenza sessuale su una 16enne: arrestato 25enne

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Tivoli, la ragazzina aveva conosciuto il marocchino qualche mese prima. I due avevano fatto amicizia sui social e una sera si sono incontrati in un bar, hanno fatto una passeggiata e poi si sono recati in un parco pubblico per sedersi su una panchina a chiacchierare. Improvvisamente, però, è scattata la violenza sessuale. La giovane è riuscita a divincolarsi e scappare, minacciata di non raccontare quanto accaduto. La 16enne si è confidata con una cugina e un’amica, poi ha parlato con i genitori, che hanno denunciato. L’uomo è stato rintracciato nel quartiere di Villalba, tratto in arresto e trasferito in carcere.