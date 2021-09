Villani(Bambin Gesù):sì a vaccino bambini, hanno diritto a tutela

Roma, 7 set. (askanews) – Bambini e vaccini anti-Covid, un tema che continua a far discutere e a dividere in attesa dell’approvazione dei vaccini a mRna anche per chi ha meno di 12 anni. Secondo il direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Alberto Villani, i vaccini sono sicuri e anche i bambini devono essere protetti.

“La Sip (Società Italiana di Pediatria) da tempo ribadisce l’importanza delle vaccinazioni anche nei bambini perché ritiene che abbiano il diritto a tutelare la propria salute, come previsto dalla Costituzione – ha detto Villani ad askanews – ritengo sorprendente il discorso dell’incidenza in termini di letalità, numero di casi; è vero che l’età evolutiva è colpita in modo meno grave e violento dell’età adulta e avanzata, ma abbiamo riscontrato anche nei bambini, soprattutto dove il Sistema sanitario funziona meno come Brasile, Usa e India, che anche i bambini stanni pagando un prezzo altissimo”.