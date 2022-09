Il fondatore di Websolution muore a 49 anni e lascia una moglie e due figli adolescenti. L'imprenditore ha avuto prima un malore poi è deceduto.

Il fondatore di Websolution era giovane, aveva solo 49 anni. Purtroppo però, mentre era con i figli, un malore lo ha costretto al ricovero d’urgenza che è terminato con la sua morte.

Villorba, muore a 49 anni il fondatore di websolution: ha avuto un malore improvviso

Il suo nome era Giuliano Feltrin, imprenditore della provinicia di Treviso che avveva fondato Websolution. L’uomo era residente a Villorba, sempre nel Trevigiano, ed è stato lì che ha accusato quel terribile malore che gli è costato la vita. Insieme a lui vi erano i figli Giulia e Lorenzo di 13 e 11 anni. Feltrin è riuscito a stento a telefonare la moglie per avvisarla del suo malore.

I soccorsi, il ricovero e le cause del decesso

Una volta che Linda, compagna di Feltrin, ha capito la gravità della situazione non ha esitato a chiamare i soccorsi, che sono arrivati di corsa a Villorba, in via Roma, dove dimorava l’imprenditore. Il 49enne aveva avuto un fortissimo mal di testa e poi ha perso i sensi. Dopo essere stato trasportato in ospedale ha passato 4 giorni in terapia intensiva e poi è deceduto. Come si apprende da Leggo, sembra che la causa della sua morte sia dovuta ad un aneurisma legato a una malformazione congenita del sistema vascolare scoperta troppo tardi.