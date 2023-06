Un uomo di 52 anni di origine sudamericana è stato arrestato dopo aver picchiato e violentato più volte la moglie 44enne, sua connazionale, davanti ai figli. Il 52enne le avrebbe inoltre rubato 500 euro. L’episodio è accaduto a Vimercate (Monza e Brianza). L’uomo è stato condotto dai carabinieri in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina. Nei confronti del 52enne è stato disposto un provvedimento di misura cautelare da parte del gip del Tribunale di Monza in seguito alla denuncia effettuata lo scorso Aprile dalla compagna dell’uomo. La sventurata ha raccontato di avere subito diversi maltrattamenti da parte del marito e di non averlo mai denunciato precedentemente per proteggere i loro figlioletti.

Picchia la moglie davanti ai figli: arrestato dai carabinieri

I militari dell’Arma si sono presentati la sera di mercoledì 7 giugno presso la casa della coppia. Come informa FanPage, il 52enne è già noto alle forze dell’ordine, che già in passato sono dovute intervenire presso la medesima abitazione.

La moglie non ha retto più dopo l’ennesima lite

La donna, vittima di violenze, non aveva mai effettuato denuncia ai danni del compagno, ma non ha retto dopo l’ennesima lite degenerata. A Maggio dell’anno scorso, il marito le aveva addirittura spaccato il naso, facendola finire in ospedale con una prognosi di venti giorni.