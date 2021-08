Vimercate, trovato cadavere di un uomo di 39 anni in un appartamento: aperta un’indagine

Un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita in un appartamento del residence Cosmo Hotel di Vimercate: scattano le indagini, l'autopsia farà chiarezza.

Si indaga su quanto successo a Vimercate, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di 39 anni.

Vimercate, trovato il cadavere di un uomo in un appartamento

Dopo la morte di un 26enne a Campione del Garda, è giallo a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita in un appartamento.

Il cadavere è stato ritrovato intorno alle 9.30 di venerdì 6 agosto 2021 in un appartamento del residence Cosmo Hotel, presso le Torri Bianche di Vimercate, molto conosciute e frequentate nella zona.

Oltre ai carabinieri, sul posto è arrivata un’automedica. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che pare sia morto poche ore prima del ritrovamento.

Le indagini sono già state avviate, affinché possa essere fatta chiarezza sull’accaduto. Spetta all’autopsia accertare le cause del decesso.

Vimercate, trovato il cadavere di un uomo in appartamento: le ipotesi

In attesa che l’esame autoptico chiarisca le cause del decesso, per il momento non si esclude nessuna ipotesi. Dalle prime informazioni rese note, la pista più accreditata è quella del suicidio. Tuttavia, non è ancora dato a sapere se sul cadavere dell’uomo ci fossero segni di violenza.

I carabinieri rinvenuti sul posto hanno immediatamente aperto un’indagine. I militari sono al lavoro per eseguire i dovuti accertamenti del caso, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A Vimercate trovato cadavere in appartamento e a Milano un uomo precipita dal palazzo

Solo poche ore prima del ritrovamento del cadavere alle Torri Bianche di Vimercate, a Milano un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato da un palazzo.

Sul posto sono immediatamente arrivate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo, per il quale tuttavia ogni sforzo è stato vano.

Anche sul triste episodio avvenuto nella città meneghina la polizia ha avviato un’indagine. Intanto si ascoltano i testimoni e si visionano i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, che potranno contribuire a far luce sull’accaduto.

Anche in tal caso, pare che l’uomo si sia tolto la vita gettandosi volontariamente dal palazzo. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e l’esatta dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire.