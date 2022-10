Un liceo di Vimercate, in Lombardia, ha scelto di introdurre la settimana corta: rinuncerà al sabato per il caro bollette.

Ultimamente, l’argomento del caro bollette ha messo in ginocchio svariate famiglie ed attività. In Lombardia, a Vimercate, anche un liceo – per arginare le difficoltà – ha deciso di rinunciare al sabato, introducendo la settimana corta nella didattica.

Vimercate, un liceo decide di rinunciare al sabato per il caro bollette: la scelta

Il liceo “Banfi“, in una località tra Monza e Brianza, ha scelto di non guardare passivamente agli sprechi d’energia. Alla luce dei più recenti rincari, ha ritenuto opportuno eliminare il sabato dalla settimana didattica.

Secondo il Consiglio d’Istituto, la decisione presa lo scorso venerdì è stata tutt’altro che semplice. Viene definita, infatti, “difficile e sofferta” ma non definitiva. Questo gesto è stato successivo alla richiesta, da parte della Provincia, di dimostrare uno spiccato senso di responsabilità; la scuola, quindi, ha ritenuto opportuno fare la sua parte.

Le spese che la scuola dovrebbe sostenere

Secondo un calcolo economico, relativo al riscaldamento nelle scuole, in provincia di Monza la previsione della spesa passerebbe dai 4 ai 10 milioni di euro l’anno: un incremento che non può passare inosservato.

Inoltre, nel caso specifico del liceo Banfi, ci sarebbero altri tre istituti – che fanno parte del polo scolastico omnicomprensivo – che avevano già adottato da diverso tempo la filosofia della settimana corta.

Perciò, considerata la struttura dell’impianto centralizzato, la sua operatività avrebbe dovuto essere attiva su tutti i plessi contemporaneamente.

Un dispendio energetico che, secondo i pronostici, sarebbe stato poco sostenibile.