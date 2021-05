Viminale, la nuova circolare ai prefetti dopo il decreto sulle riaperture

La lotta al covid non è finita: la nuova circolare del Viminale ai prefetti per mantenere alta la soglia dei controlli anti pandemici.

Dal Viminale la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha inviato una nuova circolare ai prefetti in vista del prossimo weekend invitandoli a mantenere alta la soglia d’attenzione nei singoli territori ed evitare così che si verifichi il liberi tutti.

Nel paese i dati della pandemia sono in netto miglioramento e c’è una grande voglia di normalità, ma non si è ancora nella condizione di potersi definire fuori pericolo e dunque è bene che le norme attualmente in vigore vengano rispettate.

Viminale: nuova circolare ai prefetti

Solo rispettando le regole vigenti si potrà uscire – nel tempo – da questo stato emergenziale.

È questa una sintesi possibile del pensiero della ministra Lamorgese, ribadito dalla stessa nel corso di un convegno antimafia a Palermo (in remoto da Roma): “La ripartenza dell’Italia dopo questo periodo di pandemia – ha detto la titolare del dicastero dell’Interno – si basa su risorse destinate con celerità, pur non rinunciando alle esigenze di accertamenti antimafia”. Attenzione dunque ai temi di sicurezza interna, ma anche a quelli economici in quanto strettamente collegati ai primi. “Abbiamo fatto – ha aggiunto la ministra Lamorgese – dei protocolli di legalità come quello col ministero dell’Economia e finanze, con la Sace, che è la società che gestisce la garanzia statale per i prestiti alle imprese, o quello con l’Agenzia delle entrate che gestisce i contributi statali a fondo perduto”.

La nuova circolare del Viminale ai prefetti

Sul tema delle riaperture, la rappresentante del Viminale ha sottolineato come ora l’attenzione sia da porre su tutti ciò che fino a questo momento era chiuso o quasi. Si tratta di ristoranti, negozi, centri commerciale, palestre e stadi. Solo con controlli mirati volti a penalizzare chi non rispetta le regole potranno evitarsi nuove chiusure genereli, in un movimento di responsabilità e condivisione della comune situazione di difficoltà.

Dal Viminale la nuova circolare prefetti: la partita dell’Inter

In base alle nuove disposizioni del governo, nella giornata di domenica 23 maggio, i tifosi potranno tornare allo stadio seppur in maniera contingentata. Mille tifosi potranno accedere a San Siro per l’ennesima festa scudetto dell’Inter. I biglietti verranno concessi a sponsor, dipendenti del club e famiglie dei calciatori. Nelle ore precedenti alla partita, in un area circostante lo stadio di 19mila metri quadri verrà data la possibilità a 4.500 tifosi di poter festeggiare. Nella stessa area è imposto il divieto di somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10 alle 20, con l’eccezione dei ristoranti. Anche in piazza Duomo verranno adottate analoghe scelte.