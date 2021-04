Il Viminale ha emanato una nuova circolare per annunciare l’aumento dei controlli in zona rossa, al fine di contrastare la diffusione del Covid.

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare “in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, indirizzata a tutti i prefetti della Nazione in seguito all’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Tra i temi principali esposti nel documento, vi sono principalmente la volontà di intensificare i controlli in occasione dei giorni che precedono il passaggio delle Regioni dalle ferree restrizioni tipiche della zona rossa a quelle più morbide di altre zone e di sorvegliare scrupolosamente i luoghi tipici della movida, per evitare assembramenti.

Viminale, nuova circolare: aumentano i controlli in zona rossa

La circolare del Viminale, regolarmente pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno, ha ribadito la necessità di incrementare i controlli al fine di garantire il rispetto delle norme anti-coronavirus imposte dal Governo italiano su tutto il territorio nazionale, per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. In questo contesto, un appello di vitale importanza è stato rivolto all’azione svolta dalle polizie locali che materialmente si occupano di vigilare sui territori di rispettiva competenza.

Il documento, diramato nella giornata di martedì 6 aprile, riporta le seguenti disposizioni: