Alessandra D’Aguanno, 24 anni, ha vinto 75mila euro ad Affari Tuoi, insieme alla sorella. La giovane si è poi sfogata sui social contro chi la bullizzava “per qualche chilo di troppo”.

Vince 75mila euro ad Affari Tuoi e si sfoga sui social contro chi l’ha bullizzata

Vittoria e grande commozione per Alessandra D’Aguanno, 24 anni, concorrente di Affari Tuoi che, insieme alla sorella, ha vinto 75mila euro in gettoni d’oro. Alessandra ha dedicato la vittoria alla nonna, ma è stata travolta dall’emozione e dai festeggiamenti con la sorella Chiara e Amadeus. A colpire il pubblico non è stata solo la reazione in trasmissione, ma il messaggio che la giovane ha pubblicato sui social quando è tornata a casa. Approfittando del momento di gioia, ha deciso di denunciare pubblicamente coloro che in passato l’hanno bullizzata e ferita.

Le parole di Alessandra

“A quelli della classe 3C delle medie… A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo. A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere” ha scritto la giovane vincitrice, facendo un elenco delle terribili frasi che si è sentita dire nel corso del tempo. “Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria” ha aggiunto la ragazza, che ha poi sottolineato che l’unica persona a cui ha voluto dedicare tutto è la sua nonna.