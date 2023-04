Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati: gli indizi sui social

Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra l’attore Vincent Cassel e la top model Tina Kunakey, genitori di una bambina.

Vincent Cassel: l’addio a Tina Kunakey

In queste ore in tanti hanno notato sui social che l’attore Vincent Cassel abbia cancellato tutte le foto che lo ritraevano insieme a sua moglie, Tina Kunakey. I due hanno vissuto una splendida storia d’amore dopo la separazione tra Cassel e l’attrice italiana Monica Bellucci e insieme hanno avuto una figlia, Amazonie.

Nonostante i 30 anni di differenza con la madre della sua terza bambina (le prime due figlie le ha avute insieme a Monica Bellucci), Vincent Cassel ha più volte espresso pubblicamente tutto il suo amore per Tina Kunakey, con cui sembrava essere più felice che mai. “Credevo davvero che sarei rimasto single per sempre, invece ho trovato Tina”, aveva confessato Vincent Cassel in una delle sue ultime interviste, e ancora: “D’altronde non puoi scegliere di chi innamorarti”.

Secondo i rumor in circolazione la coppia avrebbe già preso strade separate e, ad allontanare i due, sarebbero stati i loro molti e reciproci impegni di lavoro. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i due continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.