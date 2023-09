Vincent Cassel, la nuova fidanzata ha 27 anni (ed è identica all'ex moglie)

Vincent Cassel avrebbe iniziato a frequentare una nuova, giovanissima modella dopo la fine del suo matrimonio con Tina Kunakey, madre di sua figlia Amazonie.

Vincent Cassel ha una nuova fiamma: di chi si tratta

Vincent Cassel ha un nuovo amore? Il magazine Elle ha fatto sapere che l’attore francese sarebbe stato avvistato su una spiaggia di Rio de Janeiro mentre si scambiava baci appassionati con la modella 27enne Narah Baptista. In tanti sui social sono rimasti conquistati dalla bellezza della top model e non hanno potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con l’ex moglie di Cassel, Tina Kunakey, madre di sua figlia Amazonie.

Il grande amore tra Vincent Cassel e Tina Kunakey si è concluso in un nulla di fatto ma, a quanto pare, l’attore non si sarebbe più di tanto disperato e oggi al suo fianco vi sarebbe Narah Baptista, stupenda modella di origine australiana e brasiliana che ha 30 anni meno di lui. I due sono stati avvistati mentre si scambiavano baci ed effusioni bollenti a Rio, luogo in cui da tempo l’attore ama trascorrere la maggior parte del suo tempo libero (e dove aveva conosciuto la sua ex moglie, Tina Kunakey). In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare, ma al momento non sono emersi ulteriori particolari.