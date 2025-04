Vincenzo de Bellis: dazi pesano anche sull'arte, abbassare IVA

Milano, 7 apr. (askanews) – “Usciamo da una settimana in cui sono stati annunciati a livello globale dei dazi che penalizzeranno tutto il sistema economico e il sistema commerciale, anche quello dell’arte. Vedremo come andrà a finire, ma restando nel panorama italiano si dovrebbe sicuramente trovare una le soluzioni per abbassare l’IVA sull’arte, così come è stato fatto in alcuni grandi Paesi europei come la Francia e la Germania, rendendo gli artisti e le gallerie del nostro Paese più competitive sia a livello nazionale che a livello internazionale. Si dovrebbe anche agevolare la il flusso di sostegno privato nel pubblico come avviene per esempio nel mondo anglosassone”. Lo ha detto Vincenzo de Bellis, direttore Fiere e piattaforme espositive di Art Basel nonché noto curatore di contemporaneo, a margine di un convegno organizzato da Banca Generali per la Milano Art Week.