Vincenzo De Luca, il governatore campano noto per le sue battaglie contro il governo, e Vittorio Sgarbi si sono incontrati. Un incontro formale, in cui sono volate delle parole grosse da un governatore fuori dagli schemi.

Vincenzo De Luca e l’incontro con Vittorio Sgarbi

Nel quarto giorno di voto per il Quirinale, due protagonisti della politica hanno fatto parlare di loro. Non si parla della corsa al Colle e di tutto quello che sta accadendo in questi giorni, ma dell’incontro tra Vittorio Sgarbi e Vincenzo De Luca, di cui ha parlato Aldo Cazzullo nella sua diretta-WhatsApp sul sito del Corriere della Sera.

Vincenzo De Luca, l’incontro con Vittorio Sgarbi: “Vecchio cinghialone maiale”

Poche righe per raccontare un incontro davvero unico nel suo genere. Due personaggi che sanno come attirare l’attenzione, grazie anche al loro modo di parlare e relazionarsi. “Memorabile incontro, sia pure un po’ formale, tra Sgarbi e De Luca: ‘Come state, don Vincenzo?’, ‘Come stai tu, vecchio cinghialone maiale?’” è stato il botta e rispota riportato da Aldo Cazzullo. Come sempre, il governatore ha mostrato il suo modo di fare fuori dagli schemi.

Vincenzo De Luca, l’incontro con Vittorio Sgarbi: le curiosità di Cazzullo

Aldo Cazzullo ha rilanciato diverse curiosità, tra cui le parole di un ministro anonimo. “Perché voi della libera stampa avete massacrato il povero Franco Frattini e nessuno ha scritto che Guido Crosetto fa il sindacalista dei produttori di armi? E ora fate la campagna per Elisabetta Belloni capa dei servizi? Persone degnissime, però la verità deve valere per tutti” ha sussurrato il ministro, sottolineando la diparità di trattamento tra i protagonisti della corsa al Colle.