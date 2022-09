Vincenzo De Luca su Meloni e Conte: “Campagna burina. Non educhiamo i giovani al parassitismo”

Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, a pochi giorni dalle elezioni, sono finiti nel mirino di Vincenzo De Luca.

Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, a pochi giorni dalle elezioni, sono finiti nel mirino di Vincenzo De Luca, che ha parlato di una “campagna burina”.

Vincenzo De Luca su Giorgia Meloni: “Più parla, più esce al naturale”

Nella giornata di ieri, alla Stazione Marittima di Napoli, è stata siglata una tregua temporanea in vista del voto del 25 settembre.

Sembrava impossibile vedere nella stessa sala Enrico Letta, Dario Franceschini e Vincenzo De Luca, ma è accaduto. Tutti uniti nella speranza di recuperare terreno sugli avversari Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. De Luca come sempre è stato al centro della scena. Nel mirino è finita prima la Meloni, poi Conte. Ha espresso solidarietà alla presidente di Fratelli d’Italia dopo le contestazioni ricevute durante il comizio a Caserta, poi ha attaccato.

“Avrete notato che c’è una differenza radicale tra gli spot in tv e i toni usati nei territori e nei comizi, che sono leggermente aggressivi e genuinamente burini” ha dichiarato. Secondo De Luca, la Meloni “più parla, più esce al naturale, quindi facciamola parlare“. “Rischiamo di vedere una Marilyn Monroe in tv e svegliarci il 26 settembre con la Sora Cecioni di Franca Valeri” ha aggiunto. “A nessuno può essere consentito di offendere la dignità di donne che interrompono la gravidanza” ha dichiarato, parlando dell’aborto.

De Luca su Conte: “Non educhiamo i giovani al parassitismo”

De Luca se l’è presa anche con l’amico Luca Zaia e con la Lega. “A Pontida Salvini ha detto che un punto irrinunciabile è l’autonomia delle Regioni e Zaia, mio amico, ha ribadito il loro messaggio di ‘padroni a casa nostra’. Ma la casa nostra non è la Campania, è l’Italia, è il mondo” ha dichiarato, spiegando che l’autonomia regionale proposta dalla Lega è “preoccupante“. “Zaia dice di rispettare la Costituzione, ma non si rispetta la Costituzione colpendo il sistema scolastico nazionale o sanitario.

La politica regionale è altro, è superare il divario tra nord e sud del Paese. Lo stesso Pnrr ha portato risorse imponenti per recuperare il divario sociale, economico e di genere con un’occupazione bassissima delle donne nel sud” ha aggiunto.

Per quanto riguarda Giuseppe Conte, De Luca ha dichiarato che “sta girando l’Italia come un descamisado. Dobbiamo denunciare la truffa mediatica di Conte che in due mesi si vuole rifare la verginità politica“. “Non diamo contributi che non siano legati al lavoro e alla formazione. Non educhiamo i giovani al parassitismo ma al senso di responsabilità. Siamo un’altra cosa” ha aggiunto riferendosi al reddito di cittadinanza e al superbonus. “Ci vuole una operazione verità. Se ritornano al passato, uno vale uno, i ciucci al potere, ognuno per sé” ha dichiarato.