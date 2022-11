Vincenzo Salemme delle meraviglie, tour teatrale da record

Napoli, 9 nov. (askanews) – Vincenzo Salemme delle meraviglie. E’ da record la sua pièce “Napoletano? E Famme ‘Na Pizza!”. 18 mila spettatori per 21 repliche. Successo di pubblico senza precedenti. Pienone di spettatori di tutte le età impazziti per Salemme. Boom al Teatro Diana di Napoli per il debutto della seconda parte del tour (il 14 ottobre).

“Questa è l’ultima replica a Napoli – dice Salemme congedandosi – per cui siamo dispiaciuti di aver terminato perché questo affetto è veramente eclatante.

Napoli è una città capace di un affetto incredibile. E poi, rivolgendosi agli spettatori: “Ci avete regalato un successo meraviglioso, perché noi senza di voi non esistiamo. Quindi, voi ci regalate la vita. Speriamo di avervi restituito almeno in parte tutto l’affetto ricevuto”.

Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nella prima parte del tour (iniziata nel 2021) con numeri da record – 17 città, 100 repliche e più di 80mila spettatori – Vincenzo Salemme è tornato in scena a grande richiesta con la sua pièce dal titolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

E, dopo il debutto a Napoli, la seconda parte del tour proseguirà a Forlì, Teatro Fabbri dal 18 al 20 novembre; poi a Bologna, Teatro Celebrazioni dal 25 al 27 novembre; Firenze, Teatro Verdi, dal 01 al 4 dicembre; Milano, Teatro Manzoni dal 13 dicembre all’8 gennaio 2023; Roma, Teatro Olimpico dal 12 al 29 gennaio 2023.

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è prodotto da Valeria Esposito per Chi è di scena! s.r.l. Al centro, una confessione sincera sui cliché della napoletanità. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, saper cantare, essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, amare il ragù… e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.