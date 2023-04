Vincenzo Salemme vince la sfida tv, quasi il 10% di share su Rai2

Roma, 18 apr. (askanews) – Exploit di ascolti con la commedia in tv di Vincenzo Salemme al 9,6%. Ieri sera, lunedì 17 aprile, “Napoletano? E famme ‘na pizza” – scritta e diretta dall’attore, commediografo e regista, già vista a teatro da 200 mila spettatori, con 180 repliche in 25 città – ha acceso Rai2 con 1,8 milioni di spettatori con il 9.6% di share.

Il teatro in tv (in questo caso era dal vivo) funziona e i numeri non si smentiscono. La commedia proposta da Rai Cultura in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei, ha

appassionato 1 milione 824mila spettatori. Salemme, degno erede della grande tradizione “scarpettiana” ha riacceso i riflettori su una televisione di qualità. La commedia è stata terza nelle tendenze twitter per tutta la sera.