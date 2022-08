Vinicio Capossela incanta il pubblico di Paestum

Paestum, 19 ago. (askanews) – Vinicio Capossela incanta con la sua lirica poetica il pubblico di Paestum facendo registrare il tutto esaurito per la rassegna ‘Musica e Parole 2022’. L’artista ha fatto tappa il 17 agosto tra le meraviglie notturne del Parco Archeologico di Paestum e Velia con il suo ‘Bestiario D’Amore tour’. Pubblico entusiasta per uno show che ha avuto come sfondo l’incantevole tempio di Nettuno, diventato per l’occasione parte della scenografia per il big e per la sua band.

La rassegna ‘Musica e Parole 2022’ si concluderà sabato 20 agosto con il concerto di Raphael Gualazzi e Simona Molinari, i due artisti si esibiranno in un contesto suggestivo ed evocatore di antiche emozioni. Si conclude, dunque, la rassegna “Musica & Parole” con otto grandi eventi live programmati dal 22 luglio al 20 agosto. La kermesse ha registrato date da tutto esaurito, boom di presenze di pubblico italiano e internazionale. È stata inoltre grande la gioia e l’emozione degli stessi artisti che si sono esibiti a Paestum e a Velia, siti archeologici di straordinario valore artistico e culturale.

La rassegna saluta calorosamente il suo pubblico che ha premiato l’offerta culturale del Parco questa estate. Questi eventi, finalizzati alla promozione e valorizzazione dei due siti archeologici, hanno creato occasioni nuove e originali per scoprire il fascino di queste antiche città magno-greche.