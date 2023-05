Vinicius Jr posta un video con gli insulti razzisti subiti

Milano, 24 mag. (askanews) – “Ogni giro fuori casa una brutta sorpresa. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, pupazzi impiccati, tante urla criminali… Tutto registrato”. Inizia cosi il post di Vinicius Junior, il calciatore brasiliano al centro dell’ultimo caso di razzismo che coinvolge un giocatore negli stadi. Il campione del Real Madrid ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram mostrando tanti degli episodi di insulti subiti in campo.

“Cosa manca per incriminare queste persone? E punire sportivamente i club? Perché gli sponsor non fanno pagare la Liga? Le televisioni non si preoccupano di trasmettere questa barbarie ogni fine settimana?”, conclude Vinicius Jr.