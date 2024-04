Vinitaly, Abruzzo e Calabria fra le eccellenze dell'edizione 2024

Verona, 15 apr. (askanews) - Inaugurazione con il botto per l'edizione 2024 di Vinitaly, al via domenica 14 aprile nella consueta cornice della fiera di Verona. Oltre ai migliori produttori italiani e i rispettivi stand, spazio anche al padiglione internazionale per aprirsi a nuove culture sparse pe...

Verona, 15 apr. (askanews) – Inaugurazione con il botto per l’edizione 2024 di Vinitaly, al via domenica 14 aprile nella consueta cornice della fiera di Verona. Oltre ai migliori produttori italiani e i rispettivi stand, spazio anche al padiglione internazionale per aprirsi a nuove culture sparse per il mondo.

I prodotti di eccellenza italiana sono però sempre al centro di ogni discorso, come confermato da Salvatore Carfì, direttore area coordinamento AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che sottolinea il lavoro di alcune delle regioni protagoniste: “Abruzzo e Calabria sono fra le tante eccellenze italiane. Agea è presente con lo stand presso il Ministero dell’agricoltura e supporta soprattutto lo sviluppo nel mondo del vino, nel mercato europeo ma anche nei mercati terzi. Pronti a fare squadra e raccontare le nostre storie, con regioni che hanno tanto da dire”.

Per la Calabria, più di 80 aziende arrivate in Veneto per presentare prodotti e novità, anche nel campo dei distillati. Nell’innovativo spazio dedicato all’Abruzzo, invece, ecco tutto l’orgoglio di una regione in ascesa, raccontato dall’assessore all’agricoltura e vicepresidente della regione Abruzzo, Emanuele Imprudente: “L’Abruzzo è una regione cresciuta nella tradizione e nell’identità negli ultimi anni, che dispone di un territorio unico fra mare e montagne e di prodotti di qualità superiore”.

Fra grandi classici e scelte rinnovate, sono tante le bollicine in vetrina: “Vogliamo colpire con la freschezza dei nostri vini bianchi, ma non solo. Abbiamo il nostro Cerasuolo, il vino rosé “vero” che ci caratterizza. Poi il Montepulciano d’Abruzzo che rappresenta la nostra storia e cultura, ma per il quale si sta cercando di dare innovazione. Per la prima volta siamo al Vinitaly anche con il Trabocco, spumante Doc entrato nei mercati per caratterizzare la bollicina di Abruzzo”.

Una nuova spinta per ritrovarsi al top nel panorama nazionale: questo il grande obiettivo di Abruzzo e Calabria, lanciato anche attraverso le iniziative di Vinitaly 2024.